Volkswagen reducirá sus modelos un 50% para concentrarse en "los segmentos más rentables"

Archivo - El consejero delegado de Volkswagen AG, Oliver Blume, interviene en la conferencia de prensa anual del Grupo Volkswagen en Autostadt, a 10 de marzo de 2026, Baja Sajonia, Wolfsburgo. - Julian Stratenschulte/dpa - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Dirección del Grupo Volkswagen ha anunciado una reducción progresiva del 50% de sus modelos automovilísticos y hasta un 75% la "complejidad de la oferta --como el número de configuraciones y equipamientos disponibles--, con el objetivo de "concentrar las inversiones y los recursos" en los productos "que aporten mayor valor añadido a los clientes y la mayor contribución de valor al Grupo".

En la reunión celebrada este jueves, se ha presentado al Consejo de Supervisión --responsable de supervisar y aprobar las decisiones corporativas de la compañía-- un "amplio paquete de medidas" con 12 iniciativas así como "la visión estratégica para 2030", según ha explicado la empresa en un comunicado.

Entre ellas, "con efecto inmediato", se encuentra "la reducción de la complejidad y de la complejidad de variantes de la cartera de productos", "una mayor alineación de los productos, las tecnologías y el desarrollo con los mercados regionales", "el ajuste de las capacidades de la red de producción a las expectativas del mercado" y "la simplificación de las estructuras y de la cartera de participaciones".

También unificará las principales áreas tecnológicas, arquitecturas electrónicas y entornos de software para "satisfacer" las necesidades específicas de los mercados occidental y oriental. Decisiones que buscan "materializar de forma más eficaz las sinergias en todo el Grupo, eliminar las estructuras tecnológicas paralelas y reforzar aún más el liderazgo tecnológico".

En este sentido, reducirá el número de vehículos a fabricar por año para adaptarlo "a la demanda", pasando de diez millones, aproximadamente, a nueve. Una bajada que se suma a los dos millones de unidades que ha dejado de fabricar desde la pandemia. A la vez, la compañía insiste en que "las funciones de desarrollo" serán "más eficientes", "la digitalización, la inteligencia artificial y los servicios compartidos" aumentarán "la productividad" y "unas estructuras de gestión más ligeras simplificarán los procesos de toma de decisiones".

El Grupo se en "la automoción" y evaluará su "cartera de participaciones e inversiones" dependiendo de "su aportación estratégica", "su rentabilidad" y "el capital comprometido" para lograr mayor "enfoque", "menor complejidad" y más "flexibilidad financiera".

Un ejemplo de ellos es la venta, cerrada a finales de este junio, para vender la participación mayoritaria de "Everllence", lo que aportará 7.400 millones de euros en efectivo, según ha aseverado la Volkswagen.

La corporación afirma que los objetivos de renovación tecnológica y programas de rendimiento desarrollados en los últimos tres años se "han cumplido" incluso "antes de lo previsto" en "algunos casos" pese a las "tensiones geopolíticas". Pero advierte que en el último año, "la situación mundial ha cambiado de forma drástica" con "el aumento de los costes especialmente por los aranceles", mayores "exigencias regulatorias" y una competencia mundial cada vez "más intensa".

Todo ello, explican desde Volkswagen, ha "agravado los desafíos a los que se enfrenta la industria del automóvil". Por ello considera que este paquete de medidas situará el Grupo "en una posición aún más resiliente" y sostiene que contribuirá también "al futuro de Alemania como emplazamiento industrial".

"Nuestro objetivo es claro: para 2030 convertiremos al Grupo Volkswagen en la empresa automovilística más atractiva del mundo: con marcas icónicas, productos inspiradores, tecnologías líderes, sólidos resultados financieros, un comportamiento fiable en los mercados de capitales y un espíritu de equipo en acción", ha afirmado Oliver Blume, consejero delegado del Grupo Volkswagen.