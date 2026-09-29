Vox insiste en reducir impuestos frente a la escalada de inflación por la energía y la crisis de vivienda

(I-D) El presidente de Vox, Santiago Abascal; la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millan y el diputado de Vox José María Figaredo - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha exigido este martes una reducción drástica de impuestos en energía, vivienda y alimentos ante la escalada de inflación, que en septiembre registró un dato interanual del 4,9%, su tasa más alta en más de tres años por el precio de los combustibles.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Millán se ha pronunciado así sobre el alza en el coste de la vida y sobre la crisis de vivienda que sufre el país. En ese marco, ha afirmado que "una gran parte" del coste de la vida y del precio que pagan los españoles por productos básicos "son impuestos, directos o indirectos".

Millán ha insistido en que la solución para resolver la crisis inflacionaria pasa por tener "voluntad política para tratar de abaratar el coste de la vida" y ha señalado que es posible hacer que la gente pueda tener un poder adquisitivo "normal" y de que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida "en condiciones dignas".

En esta línea, la portavoz de Vox ha destacado que existen "estudios que avalan que se pueda llevar a cabo una disminución del gasto público superfluo sin que ello afecte a la calidad de los servicios públicos". Así, Millán ha subrayado que "el 30% del precio vinculado a la vivienda son impuestos" y ha criticado que "el Gobierno no habla de eso".

También ha criticado la gestión del Gobierno en materia de vivienda, señalando que existe un déficit de 750.000 viviendas, según el Banco de España, mientras se sigue sin construir vivienda social, a pesar de los "millones de euros" recaudados en impuestos vinculados a este sector. Ha concluido afirmando que todo se reduce a "tener voluntad política y dejar de querer engañar a la gente".