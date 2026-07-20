Vytrus Biotech gana 2,5 millones en el primer semestre, un 73% más

Archivo - Los cofundadores de Vytrus, Albert Jané y Òscar Expósito. - VYTRUS - Archivo

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vytrus Biotech cerró el primer semestre del año con un beneficio neto de 2,5 millones de euros, un 73% más que en el mismo periodo del año pasado, informa en un comunicado este lunes.

La empresa facturó 6 millones entre enero y junio, un 37% interanual más, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 3,48 millones, un 67% más, según figura en los resultados no auditados de la empresa.

La compañía ha explicado que el mercado de la Unión Europea lideró el incremento de las ventas en el primer semestre, con un 49% más, mientras que se redujeron un 14% en Estados Unidos, y aumentaron un 24% en Asia-Pacífico y un 54% en el resto del mundo.

Ha añadido que, por indicaciones, los productos de 'well ageing', piel sensible y solar fueron los que tuvieron un mejor comportamiento durante el primer semestre de 2026.

La empresa ha añadido que sigue avanzando en el cumplimiento de su Plan Estratégico 2024-2027, en el que tiene como uno de los pilares de su crecimiento evolucionar a un modelo de negocio multitecnológico.