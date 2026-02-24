Warner recibe una "propuesta revisada" de Paramount

Archivo - Warner rechaza la última oferta de Paramount - KARLIS DZJAMKO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Warner Bros. Discovery (WBD) ha confirmado este martes haber recibido una "propuesta revisada" de Paramount Skydance Corporation (PSKY) para adquirir la totalidad de las acciones ordinarias en circulación del propietario de HBO Max.

"Tras la interacción con PSKY durante el período de exención limitada de siete días, recibimos una propuesta revisada de PSKY para adquirir WBD, que estamos revisando en consulta con nuestros asesores financieros y legales", ha anunciado el consejo de administración de la compañía sin precisar el importe de la oferta.

En este sentido, una vez revisada la proposición de PSKY, el consejo de WBD informará a los accionistas de la multinacional.

"El acuerdo de fusión con Netflix sigue vigente y el consejo mantiene su recomendación a favor de la transacción", ha indicado en un comunicado, donde recomienda a los accionistas de WBD que "no tomen ninguna medida en este momento" con respecto a la oferta pública de adquisición modificada de PSKY.

De su lado, Paramount Skydance Corporation (PSKY) ha confirmado la presentación al consejo de administración de WBD de esta la propuesta revisada para adquirir la totalidad de la empresa.

No obstante, advierte de que la hipotética formalización de una transacción con WBD requeriría que el consejo de esta determine que la propuesta revisada de Paramount es "superior" en virtud de su acuerdo de fusión con Netflix, así como la expiración de un período de comparación de cuatro días hábiles, la rescisión del acuerdo de fusión con Netflix y la firma de un acuerdo de fusión definitivo entre Paramount y WBD.

"Mientras el consejo de administración de WBD considera la propuesta revisada de Paramount, Paramount mantendrá su oferta pública de adquisición (OPA) previamente anunciada y su solicitud de oposición a la fusión con Netflix", añade la compañía dirigida por David Ellison.

La última propuesta conocida de PSKY contempla el pago en efectivo de 30 dólares por cada acción de WBD, con el objetivo de adquirir el 100% de su rival, mientras que Netflix ofrece 27,75 dólares en efectivo para hacerse con los estudios y el negocio de streaming de WBD.

Hace una semana, WBD apuntó que un representante de Paramount había sugerido la disposición de esta compañía a elevar su propuesta a 31 dólares por acción.