Un wearable textil de Eurecat y Yes We Sail mejora la navegación de discapacitados visuales

Daniel Anglada Pich - EURECAT - YES WE SAIL

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

El centro tecnológico Eurecat y la startup Yes We Sail han presentado este miércoles durante el Mobile World Congress (MWC), en Fira de Barcelona Gran Via, una tecnología textil háptica que facilita la navegación a vela para discapacitados visuales, informan en un comunicado conjunto.

Es un dispositivo textil portátil con tecnología de White Jacket y que transmite con estímulos táctiles datos claves de navegación, como rumbo, orientación, información del viento y alertas, para interpretar la situación sin necesidad de apoyo visual.

La responsable de eTextiles de la Unidad de Tejidos Funcionales de Eurecat, Rosa Rodríguez, ha explicado que se seleccionaron materiales y se hizo un diseño funcional priorizando la ergonomía, la facilidad de uso y la comodidad, "teniendo en cuenta los requisitos de la parte electrónica del sistema".

Está previsto que el wearable textil también incorpore, en fases futuras, la estanqueidad necesaria para usarlo en alta mar.

DANI ANGLADA PICH

La startup catalana Yes We Sail fue iniciativa de del regatista Dani Anglada Pich (que perdió la vista en 2018) junto a Giorgio Maritan.

Anglada he explicado que, con esta tecnología háptica intuitiva, él puede ser "quien toma las decisiones a bordo".

Él es "la primera persona invidente en circunnavegar en solitario y sin asistencia técnica tradicional la isla de Wight", con un patín catalán adaptado.

El equipo de Yes We Sail ha sido seleccionado como uno de los cuatro mejores equipos de vela del mundo para el premio internacional 'World Sailing Team of the Year Award 2025'.