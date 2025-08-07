World2Fly incorpora un nuevo Airbus A330-300 a su flota - WORLD2FLY

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

World2Fly, la aerolínea de World2Meet, división de viajes del Grupo Iberostar, incorpora a su flota de largo radio un nuevo Airbus A330-300.

Con capacidad para 352 pasajeros esta séptima aeronave de fuselaje ancho refuerza la capacidad operativa de la aerolínea y consolida su crecimiento sostenido en el segmento del largo radio.

Actualmente, World2Fly conecta España con Cancún (México), La Habana (Cuba) y Punta Cana, Santo Domingo y La Romana (República Dominicana).

A estos se suman los destinos introducidos el año pasado, como Isla Mauricio --disponible de junio a septiembre--; Jamaica desde Lisboa en periodo estival; Zanzíbar, cuya ruta también opera entre junio y septiembre, y Uzbekistán, que volverá a estar disponible en otoño. Desde Lisboa, continuarán los vuelos a Cancún (México), Varadero (Cuba), Punta Cana (República Dominicana) y La Romana (Jamaica).

La flota de largo radio de World2Fly queda compuesta por 3 Airbus A350-900 y 4 Airbus A330-300.

Desde su primer vuelo en 2021, la aerolínea ha transportado a más de 2,2 millones de pasajeros y ha operado más de 6.500 vuelos.