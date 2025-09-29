El WTTC reúne en Roma a más de 300 líderes mundiales del turismo en su 25 Cumbre Global

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 25 edición de la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) arranca esta semana en Roma con la participación de más de 310 presidentes y consejeros delegados de las principales empresas del sector, junto a líderes gubernamentales y expertos en innovación y sostenibilidad.

El encuentro, organizado en colaboración con el Ministerio de Turismo de Italia, la Agencia Nacional de Turismo (ENIT), el Ayuntamiento de Roma y la Región del Lacio, se celebrará del 28 al 30 de septiembre en el Auditorium Parco della Musica bajo el lema La Grande Bellezza (del Viaggio).

Entre los temas a debate figuran la sostenibilidad, la inteligencia artificial, la digitalización, la resiliencia del sector y el papel del turismo como motor de crecimiento económico y generador de empleo.

La apertura contará con una actuación del tenor italiano Andrea Bocelli. Entre los ponentes confirmados se encuentran Anthony Capuano (Marriott International), Jason Liberty (Royal Caribbean Cruises), Sébastien Bazin (Accor), Jane Sun (Trip.com Group) y Elie Maalouf (IHG Hotels & Resorts), además de representantes institucionales como el arzobispo Rino Fisichella, en representación del Vaticano.

La CEO interina del WTTC, Gloria Guevara, subrayó que "esta Cumbre marca un momento decisivo; el turismo se posiciona como eje central de la economía global".

Por su parte, la ministra italiana de Turismo, Daniela Santanchè, destacó la oportunidad que supone para Italia atraer inversiones y fortalecer su posición internacional.

Con delegaciones de más de 65 países, el WTTC reafirma con este encuentro su papel como principal foro mundial del sector de viajes y turismo.