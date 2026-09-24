Zegona (Vodafone España) repartirá 400 millones a sus accionistas en dividendos y recompra de acciones

El presidente y consejero delegado de Zegona, Eamonn O'Hare - VODAFONE ESPAÑA

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de inversión británica Zegona, propietaria de Vodafone España, ha presentado este jueves su nuevo marco de asignación de capital y ha anunciado una retribución de 400 millones de euros a los accionistas, que comprende un dividendo ordinario de 200 millones de euros y un nuevo programa de recompra de acciones por otros 200 millones de euros.

Según ha detallado la compañía, este marco establece una estructura "clara y duradera" para la inversión en el negocio, las prioridades del balance y la retribución al accionista.

La firma ha señalado que la decisión refleja la finalización de la primera fase de la transformación de Vodafone España, la reducción del apalancamiento y del coste de la deuda lograda desde la adquisición, y la confianza del consejo de administración en el crecimiento del flujo de caja libre "a partir de este momento".

En cuanto a la retribución inicial bajo este nuevo esquema, el consejo tiene la intención de declarar un dividendo ordinario de 200 millones de euros con respecto al ejercicio financiero que finaliza el próximo 31 de marzo, el cual se financiará a cargo del flujo de caja libre, estará sujeto a la aprobación de los accionistas en la junta general anual y se pagará como un dividendo definitivo.

En paralelo, la entidad inicia un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 200 millones de euros, también financiado con el flujo de caja libre.

Este programa es adicional al plan de recompra de 200 millones de euros anunciado el 27 de noviembre de 2025 e iniciado el 12 de diciembre de 2025, el cual se da ya por completado.

Las compras en el mercado se llevarán a cabo según el acuerdo celebrado con Canaccord Genuity Limited el 23 de septiembre de 2026, y todas las acciones reacquiridas serán amortizadas.

Desde el consejo de administración consideran que la recompra a los precios actuales representa un uso "atractivo" del capital, al entender que los títulos de la empresa continúan cotizando con un "descuento sustancial" respecto a su valor intrínseco y a sus competidores de telecomunicaciones europeos.

INVERSIÓN EN VODAFONE ESPAÑA Y BALANCE

El operador ha ratificado que la inversión en Vodafone España para impulsar el crecimiento futuro de los ingresos y del flujo de caja sigue siendo su "primera prioridad".

La firma seguirá invirtiendo en clientes, innovación de productos, calidad de la red y eficiencia operativa.

Según el consenso de analistas, Zegona prevé destinar entre 2.000 y 3.000 millones de euros a inversiones en Vodafone España en los próximos 3 ó 4 años. Estos recursos permitirán seguir mejorando la red, impulsar la innovación, elevar la experiencia de cliente y reforzar la competitividad del negocio. La inversión refleja, además, el compromiso a largo plazo de Zegona con Vodafone España y con el mercado español.

Asimismo, Zegona ha destacado que el cierre de las empresas conjuntas de fibra PremiumFiber y FiberPass ha remodelado "fundamentalmente" la economía de la línea fija de Vodafone España, creando un negocio "más simple y con mayor capacidad de generación de caja".

Como resultado, prevé que Vodafone España autofinancie su estrategia de crecimiento a partir del flujo de caja anual.

En cuanto a su situación financiera, la compañía busca mantener su deuda en un nivel sostenible a largo plazo, fijando un objetivo de entre 2,25 y 2,75 veces su resultado bruto de explotación después de arrendamientos (EBITDAaL).

Tras el pago a los accionistas, la deuda se situará en la zona más baja de ese margen. Cabe destacar que la empresa ha reducido significativamente su endeudamiento: pasó de 3,1 veces el EBITDAaL cuando compró Vodafone España en mayo de 2024 a 2,3 veces a 30 de junio de 2026.

Además, en junio de 2026 Zegona refinanció la totalidad de sus bonos de titulación garantizados ('senior secured notes') y facilidades de crédito de tipo senior, extendiendo el vencimiento de su estructura de capital más allá de cinco años y reduciendo su coste anual recurrente de la deuda a aproximadamente 170 millones de euros, frente a los 294 millones de euros de hace dos años.

"UN PASO IMPORTANTE" EN LA EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA

De cara al futuro, el consejo mantendrá "plena flexibilidad" sobre la forma, combinación y cronología de las entregas de capital más allá del dividendo ordinario progresivo, valorando activamente recompra de acciones y dividendos extraordinarios con la intención de devolver "todo el flujo de caja libre a los accionistas a lo largo del tiempo".

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Zegona, Eamonn O'Hare, ha afirmado que el anuncio marca un paso "importante" en la evolución de la empresa.

"Desde la adquisición de Vodafone España hace dos años, hemos construido un negocio más fuerte, más simple y con mayor capacidad de generación de caja, y ahora estamos en condiciones de establecer un marco claro y disciplined para la asignación de capital", ha remarcado.

O'Hare ha agregado que es su ambición devolver todo el flujo de caja libre a los accionistas de la manera "más rápida y eficiente" posible para maximizar el valor a largo plazo, destacando que, sobre la base de los 1.600 millones de euros de retribución ejecutados a principios de año, "el anuncio devuelve aproximadamente un 10% adicional de la capitalización bursátil de Zegona".