Accidente de trenes en Toledo: qué dicen Renfe, Iryo y ADIF

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España).- JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) - El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apuntado a un mínimo de 30 fallecidos tras el choque entre un tren AVE de Renfe y un tren Iryo registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda, según fuentes del Ejecutivo castellanomanchego. La cifra de víctimas mortales podría ascender a medio centenar, aunque esta estimación todavía no es oficial y se basa en las primeras informaciones sobre el terreno.

El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080, con salida de Madrid y destino Sevilla, y con 397 pasajeros, colisionó con el tren Iryo 6076, que estaba detenido en la vía con 147 personas a bordo, y provocó el descarrilamiento de los últimos dos vagones del Iryo, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes.

¿CUÁLES FUERON LAS PRIMERAS COMUNICACIONES SOBRE EL ACCIDENTE?

ADIF:

En su primera comunicación, Adif ha informado a través de su cuenta de 'INFOAdif' de un "alcance" entre dos trenes que ha interrumpido la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

Posteriormente, la compañía ha explicado que el accidente ha ocurrido entre Mora, Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118, y que ha afectado a un tren de Renfe y otro de Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

⚠️Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes. — INFOAdif (@InfoAdif) October 28, 2026

Adif ha habilitado puntos de atención a los afectados por el accidente en las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes, Sevilla-Santa Justa, Córdoba-Julio Anguita y Málaga-María Zambrano.

Asimismo, Adif ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha deseado una pronta recuperación a los heridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). La compañía ha explicado que trabaja en coordinación con los servicios de emergencias y las empresas ferroviarias y ha facilitado teléfonos de atención a familiares.

RENFE:

Renfe ha informado este miércoles de que ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares tras el accidente y ha interrumpido la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

La compañía ha habilitado el teléfono gratuito 900 10 10 20 para las personas afectadas y sus familiares.

ℹ️ RENFE INFORMA: Comunicado sobre el accidente entre Los Yébenes y Urda (Toledo). pic.twitter.com/O9e6AiQrSt — Renfe (@Renfe) October 28, 2026

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se ha trasladado al lugar del accidente.

IRYO:

Por su parte, Iryo ha activado todos los protocolos de emergencia y está colaborando con las autoridades competentes para gestionar la situación, según ha informado en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Asimismo, ha dispuesto el número de atención a afectados 900 001 403 con el fin de facilitar la consulta de información y prestar la asistencia requerida.

En esta línea, ha anunciado que todos sus servicios con origen en Madrid (Atocha) y destino al corredor sur han sido cancelados y que, por el momento, no prevé restablecer la circulación.

La información sobre las víctimas mortales y los heridos la está proporcionando el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, supervisa la evolución de los acontecimientos desde el centro de control de Renfe en la estación de Atocha.

Ouigo:

Ouigo ha trasladado sus profundas condolencias a las familias y allegados de las personas fallecidas por el accidente ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, así como su solidaridad con las personas que han resultado heridas.

La compañía ha detallado que su tren 6476 realizó esta mañana el trayecto Madrid-Sevilla antes del choque entre los trenes de Renfe y de Iryo sin ninguna incidencia y con una llegada puntual a destino.