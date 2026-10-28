Urda - GOOGLE MAPS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha informado este miércoles de que se ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares tras el accidente de tren ocurrido a primera hora por el choque entre dos trenes, un Iryo y un AVE de Renfe, a la altura de Urda (Toledo).

La compañía ferroviaria ha puesto a disposición de los familiares el teléfono de atención 900 10 10 20.

Los primeros indicios del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo poco antes de las 9.00 horas de este miércoles apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes.

Tanto personal de Adif como de Renfe se han desplazado al lugar del accidente, que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

Renfe ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Adif ha precisado que la "incidencia" ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.