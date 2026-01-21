Adif levanta el límite de velocidad en un tramo de la línea Madrid-Barcelona y la deja en cuatro a 230 km

Actualizado: miércoles, 21 enero 2026 9:21
MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adif ha levantado la limitación temporal de velocidad de 160 kilómetros por hora en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras revisar el tramo, según han confirmado fuentes de Adif a Europa Press.

"Tras la revisión del tramo entre Madrid y Calatayud de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, Adif ha levantado la limitación temporal de velocidad en casi todo su trayecto", ha explicado la compañía.

Tras revisar la infraestructura en el tramo entre Madrid y Calatayud (Zaragoza), Adif ha comunicado el fin de la limitación temporal de velocidad, así como que sólo se mantienen topes de 230 kilómetros por hora en cuatro puntos concretos.

Los límites se sitúan en la vía 1, en los puntos kilométricos 27,160 y 138,600, y en la vía 2, en los puntos kilométricos 50,840 y 143,760.

En consecuencia, en prácticamente todo el trayecto entre Madrid y Calatayud la velocidad máxima permitida vuelve a ser de 300 km/h.

