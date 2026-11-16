La aerolínea Flyyo no operará vuelos de Fly2Galicia en Santiago por impagos

Anuncio de vuelos de Fly2Galicia en Navidad en Santiago que ya no operará Flyyo - FLY2GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea rumana Flyyo ha anunciado este lunes que no operará ninguno de los vuelos con origen o destino el aeropuerto de Santiago de Compostela (SCQ) vendidos por Fly2Galicia para viajar a partir del 1 de diciembre de 2026, ya que la compañía "no realizó los pagos debidos conforme a ese contrato".

Los aviones afectados son los que unen Santiago de Compostela con Alicante, Bruselas, Granada, Milán-Malpensa, Múnich, Praga, Venecia y Zaragoza. Así, pide a los pasajeros que "no deben acudir al aeropuerto para estos vuelos".

Flyyo explica que iba a operar estos vuelos para Fly2Galicia en virtud de un contrato de fletamento, pero ha quedado roto, por lo que la aerolínea rumana deja claro que queda "indemne" frente a "todas las reclamaciones de los pasajeros relativas a estos vuelos".

Al respecto, subraya que "Fly2Galicia vendió los billetes y recibió los pagos de los pasajeros", por lo que "deben solicitar a Fly2Galicia el reembolso íntegro por correo electrónico, enviando la solicitud a las dos direcciones: info@fly2galicia.com y booking@fly2galicia.com".

Agrega que quienes hayan comprado el billete a través de una agencia de viajes deben dirigirse a su agencia y quienes hayan contratado un viaje combinado (vuelo con hotel u otros servicios) "deben dirigirse a Fly2Galicia como organizador del viaje".

Recuerda que Flyyo "no vendió los billetes y no dispone de los datos de las reservas ni de los pagos de los pasajeros". "Los pasajeros que no hayan recibido el reembolso en el plazo de siete días desde su solicitud a Fly2Galicia, o que tengan cualquier duda, pueden escribir a Flyyo a scq.passengers@flyyo.com indicando su localizador y adjuntando la confirmación de la reserva y el justificante de pago, para que Flyyo pueda obtener de Fly2Galicia los datos de la reserva", explica.

POLÉMICA

El pasado 14 de octubre, Fly2Galicia organizó un encuentro profesional en Santiago de Compostela para presentar el proyecto y dar a conocer las primeras rutas de la compañía.

Tenía previsto comenzar a operar el 1 de diciembre con salidas desde Santiago a Zaragoza, Bruselas y Milán; con destino a Venecia y Praga desde el 2 de diciembre; así como a Granada, Alicante y Múnich, desde el 3 de diciembre.

Previamente, el Ayuntamiento de Santiago había suspendido el pasado mes de septiembre "toda relación" con Fly2Galicia, la marca comercial de una turoperadora por los posibles vínculos con Israel de Flyyo, que iba a operar sus vuelos chárter en Santiago.