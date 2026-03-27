Los aeropuertos españoles afrontan la Semana Santa con 70.505 vuelos y dos huelgas de handling desde hoy

Viajeros en la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar un total de 70.505 vuelos durante esta Semana Santa, entre este viernes y el próximo 6 de abril, bajo la sombra de dos huelgas de asistencia en tierra en las compañías Groundforce y Menzies.

En primer lugar, CCOO, UGT y USO iniciarán a partir de hoy una huelga indefinida en Groundforce, empresa de 'handling' de Globalia que opera en 12 aeropuertos españoles --incluidos Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca--, debido a desavenencias laborales dentro de la negociación de un nuevo convenio colectivo.

Así, las protestas serán con paros parciales los lunes, miércoles y viernes, a lo largo de tres franjas horarias: de 5.00 a 7.00 horas, de 11.00 a 17.00 horas y de 22.00 a 00.00 horas.

En paralelo, UGT también afronta una huelga en Menzies, prevista para los días 28 y 29 de marzo, además del 2, 3, 4, 5 y 6 de abril, ante la "insolvencia organizativa" de la compañía.

Con todo, el número de vuelos previsto para este periodo festivo supondrá apenas un 0,9% menos con respecto a un año antes, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

El domingo, 5 de abril, será el día de más movimientos, con 6.771 movimientos, seguido del día siguiente, el 6 de abril (6.652), el 4 de abril (6.648), el 2 de abril (6.536) y el 29 de marzo (6.506).

Por su parte, la jornada más tranquila será mañana sábado, 28 de marzo, fecha en la que se realizarán 6.070, junto con mañana, 27 de marzo (6.130).

Los tres aeropuertos con más operaciones durante estos 11 días serán el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Barcelona-El Prat y el de Palma de Mallorca. En concreto, la capital española se encuentra a la cabeza de los movimientos aéreos, con 12.933, un 4,7% más frente al periodo del año pasado.

A continuación, le siguen el aeródromo catalán, que operará un total de 11.339 movimientos previstos (+2%) para estos días, mientras que el aeropuerto mallorquín programará un total de 7.502 operaciones (+11,6%). Cierran la lista el aeródromo de Málaga-Costa del Sol y el de Gran Canaria, que registrarán un total de 5.996 (-0,7%) y 4.612 vuelos (+6%), respectivamente.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.