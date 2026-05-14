Los aeropuertos españoles pierden 426.000 pasajeros tras la caída de tráfico con Oriente por el conflicto

Archivo - Viajeros en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 30 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El tráfico aéreo entre España y Oriente Próximo se desplomó un 64,7% entre marzo y abril en comparación a los mismos meses de 2025, lo que supuso una pérdida de 426.067 pasajeros desde el inicio del conflicto militar en la región, que ha provocado el cierre de espacios aéreos en los países afectados, además de una subida de precios para el combustible de avión.

En concreto, durante estos dos meses se transportaron 232.084 pasajeros entre los dos territorios, reflejando una mayor recuperación en abril al caer un 60,8%, frente al descenso del 70,6% de marzo, como consecuencia de una relajación de las restricciones, según datos de Aena, consultados por Europa Press.

Por aerolíneas, Emirates fue la compañía que más viajeros transportó en este corredor a lo largo de los dos primeros meses de la guerra, con 74.910, un descenso del 54% en comparación a un año antes. Les siguen Qatar Airways, con 47.104 pasajeros (-74,4%) y Etihad, con 47.596 (-46,8%).

A pesar de la pérdida de pasajeros, los aeropuertos de Aena continúan con sus números récord en España al rozar los 94 millones de pasajeros entre enero y abril, un 3,3% más interanual, beneficiados también por la transferencia de pasajeros procedentes del sector ferroviario, tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero.

Sobre la recuperación de la actividad de las aerolíneas en Oriente, Emirates informó a principios de mayo que ha establecido su conectividad en un 96% tras las interrupciones derivadas de la guerra.

Por su parte, Qatar Airways continúa con el restablecimiento de su red en la región, ampliando este mes operaciones en Emiratos Árabes Unidos, país desde el que ya opera en tres destinos. Además, ya anunció vuelos a Bagdad, Basora y Erbil en Irak, además de Bahréin, Damasco y Kozhikode.

REBAJA DE PRECAUCIÓN EN LA REGIÓN Y VUELTA DE VUELOS A ISRAEL

Por otro lado, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (EASA) amplío el pasado martes la advertencia de no volar en Oriente Próximo y Golfo Pérsico hasta el 27 de mayo, aunque relajó recomendaciones en Israel y otros países, incluido Emiratos Árabes Unidos, pero siempre extremando precauciones.

Tras esta decisión, ya hay confirmación de aerolíneas para volver a territorio israelí, como es el caso de Grupo Lufthansa y la 'low cost' Wizz Air, que han anunciado que reanudarán operaciones al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv (Israel) a partir de junio.

En el caso del 'holding' de aerolíneas alemán, ha planteado una vuelta gradual, empezando con Australian Airlines el 1 de junio, seguido de Lufthansa, Swiss e ITA Airways el 1 de julio. Por su parte, Wizz Air volverá a operar vuelos desde y hacia Israel a partir del 28 de mayo.