Los aeropuertos españoles se preparan para un puente de agosto con más de 28.000 vuelos y dos huelgas de handling

Archivo - Un avión de la aerolínea Ryanair. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos españoles se preparan para el puente del 15 de agosto, fechas en las que se esperan más de 28.100 vuelos en toda la red de Aena hasta el domingo, bajo la sombra de las huelgas convocadas por UGT para los trabajadores de las empresas de handling Azul y Menzeis.

La primera, que afectará a la compañía de asistencia en tierra de Ryanair, comenzará este 15 de agosto y se extenderá hasta finales de año.

UGT ha llamado a los trabajadores de Azul Handling en España --que da servicio a Ryanair, Lauda, Malta Air y Buzz-- a la huelga como consecuencia de los "constantes incumplimientos en materia de derechos laborales" con los que el grupo Ryanair "castiga a su plantilla".

Los tres primeros días (15, 16 y 17 de agosto) la huelga se celebrará entre las 5.00 y las 9.00 horas, entre las 12.00 y las 15.00 horas y entre las 21.00 y las 23.59 horas. A partir de entonces, la convocatoria está dirigida a todos los miércoles, viernes, sábado y domingos hasta el 31 de diciembre de 2025.

No obstante, Ryanair ha asegurado que "no prevé ninguna interrupción en sus operaciones" como consecuencia de estos paros.

Por otro lado, la huelga en Menzeis, que presta servicio a compañías como easyJet, Emirates, American Airlines o British Airways, se ha convocado para los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto en todos los aeropuertos de España donde opera.

Desde UGT señalan que esta huelga responde al incumplimiento de la compañía al acuerdo ratificado en el SIMA en noviembre del año pasado, ya que la compañía no está aplicando los compromisos alcanzados.

Además, entienden que la empresa vulnera el convenio sectorial de handling y que existe una "desorganización operativa, falta de empleo y degradación de la atención en recursos humanos", lo que "impide resolver reclamaciones cotidianas".

Los trabajadores de Groundforce, handling de Globalia, no han convocado huelga por el momento, pero sí se concentraron la semana pasada en Palma para reclamar mejoras laborales y amenazaron con i ra la huelga si la compañía no cumple con sus demandas.