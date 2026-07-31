Los aeropuertos españoles de la red de Aena operarán 22.655 vuelos hasta el domingo, con huelga en Renfe

Pasajeros en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas durante la segunda operación salida del verano, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de la red de Aena en España prevén un total de 22.655 vuelos durante este primer fin de semana de agosto, que supone una nueva operación salida del verano, coincidiendo con la huelga convocada en solitario por Sindicato Ferroviario en Renfe para este mismo viernes.

Según datos facilitados por el operador a Europa Press, en concreto, el sábado será el día con más vuelos, con un total de 7.593, seguido del domingo (7.547) y de la jornada de hoy (7.515).

Por aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas continúa siendo el que acumula mayor número de operaciones, con 3.716, con el pico de este viernes en 1.279 operaciones programadas. En la jornada del domingo habrá 1.244, en tanto que el sábado serán 1.193.

Le siguen el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 3.332 operaciones programadas el fin de semana y un máximo de 1.142 este mismo viernes; y el de Palma de Mallorca, con 3.178 vuelos, de los que 1.100 serán el sábado.

Por su parte, las instalaciones de Málaga-Costa del Sol y la de Alicante operarán 1.954 y 1.385 vuelos en la nueva operación salida del verano, respectivamente.

Posteriormente a estas fechas, han sido convocadas dos huelgas en el ámbito aeroportuario del handling. En primer lugar, el comité de la empresa de 'handling' Swissport ha convocado una huelga indefinida en el aeropuerto de Palma a partir del 4 de agosto que afectaría a aerolíneas como Condor, Sunclass, Grupo Tui, Air Canada, Etihad Airways, Alba Start y Tap Air Portugal.

Por su lado, una huelga indefinida en Groundforce ha sido convocada por UGT en el aeródromo de Barcelona a partir del próximo 4 de agosto, afectando al personal de asistencia en tierra, facturación y embarque de pasajeros y coordinación de vuelos del aeropuerto.

1,2 MILLONES DE ASIENTOS OFERTADOS POR RENFE

Cambiando al plano ferroviario y coincidiendo con la mencionada movilización de este viernes, Renfe oferta desde ayer hasta el domingo casi 1,2 millones de asientos, tanto en sus trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia (AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional) como de Media Distancia (Avant y Regionales).

El día con mayor volumen de desplazamientos será el viernes 31 de julio, con una oferta superior a las 120.400 plazas, y los corredores con mayor demanda son los que conectan Andalucía con Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Este viernes, la Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha el segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026, con 5,6 millones de desplazamientos previstos. Durante todo el mes de agosto, se esperan 54,5 millones de movimientos por carretera de largo recorrido.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.