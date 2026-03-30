Air Canada abre un proceso "exhaustivo" para elegir a su próximo CEO tras la jubilación de Michael Rousseau

Michael Rousseau. - AIR CANADA

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de Air Canada ha anunciado que su actual presidente y consejero delegado, Michael Rousseau, se jubilará a finales del tercer trimestre de 2026, por lo que ha puesto en marcha un proceso "exhaustivo" para encontrar a su sucesor.

El consejo de administración de la compañía lleva tiempo planificando la sucesión de Russeau y, desde hace dos años, ha llevado a cabo un programa de desarrollo interno para ejecutivos de "alto potencial".

En enero de 2026 se inició también una búsqueda global externa para identificar posible candidatos "con las habilidades y la experiencia necesarias para dirigir la aerolínea nacional de Canada". Entre los requisitos que se están analizando para encontrar un nuevo directivo está la capacidad de comunicarse en francés.

El presidente del consejo de administración de Air Canada, Vagn Soresen, ha agradecido a Rousseau sus "numerosas contribuciones" a la compañía a lo largo de su carrera, desde su puesto como director financiero hasta ahora.

"Le estamos agradecidos por el liderazgo decidido que ha demostrado, no solo al guiar a nuestra empresa a través de la crisis financiera de 2007-2008, la Covid y otros retos, sino también al aprovechar oportunidades", ha declarado.