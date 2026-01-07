Ámsterdam suprime 700 vuelos este miércoles por temporal de nieve, que afecta también a París y Bruselas

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto Schiphol de Ámsterdam ha cancelado este miércoles más de 700 vuelos, entre salidas y llegadas, debido al persistente clima invernal y los fuertes vientos que llevan afectando a sus instalaciones en los últimos días, mientras que los aeródromos parisinos Orly y Charles de Gaulle, junto con el de Bruselas, también han anunciado cancelaciones y retrasos por el temporal.

En el caso del aeropuerto de la capital neerlandesa, espera más supresión de operaciones, principalmente de vuelos europeos. En total, suma más de 2.000 vuelos eliminados desde principios de esta semana.

Una vez más, recomienda a los pasajeros que consulten la información actual del vuelo antes de viajar a sus instalaciones y que contacten con su aerolínea. "Si su vuelo ha sido cancelado, no acuda al aeropuerto", ha añadido en su página web.

Como principal operador en Schiphol, KLM es la aerolínea más perjudicada, acumulando centenares de cancelaciones, principalmente 600 en el día de ayer, sumado a un problema de abastecimiento de líquido anticongelante para el deshielo de los aviones.

En un comunicado, la compañía ha explicado que su equipo de descongelación, compuesto por más de 100 empleados, ha utilizado aproximadamente 85.000 litros diarios durante las últimas jornadas para despejar las aeronaves.

"Seguimos reponiendo existencias para garantizar que los vuelos que operamos puedan despegar con seguridad. Hoy, más de 100 000 litros de líquido descongelante están de camino a Schiphol", ha resaltado en un mensaje de este miércoles.

PARÍS Y BRUSELAS, LAS OTRAS CIUDADES AFECTADAS

Sobre los aeródromos parisinos, el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, ha informado que alrededor de 100 vuelos han sido cancelados en Charles de Gaulle y aproximadamente 40 en Orly, según prensa local.

Así, el aeropuerto más grande de Francia eliminará el 40% de los vuelos entre las 09:00 y las 14:00 horas. Mientras, en Orly , el segundo más grande de la región, está previsto que alrededor del 25% de los vuelos se supriman entre las 06:00 y las 13:00 horas.

La retirada de nieve de las pistas y el deshielo de las aeronaves son los principales obstáculos que están afectando a la operativa de los aeródromos.

En redes sociales, ambas instalaciones parisinas aconsejan a los pasajeros que planifiquen su viaje con antelación y que se comuniquen con su aerolínea para verificar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

Por su parte, el aeropuerto de Bruselas ha informado en su web que, debido al deshielo de las aeronaves y a la limpieza de nieve de las pistas y calles de rodaje durante las nevadas, se esperan retrasos en los vuelos durante todo el día.

Según datos de FlighAware, se han producido más de 30 cancelaciones en el aeródromo de la capital belga, además de un centenar de demoras. "Nuestros equipos de operaciones invernales están preparados y harán todo lo posible para minimizar el impacto en el aeropuerto", ha avisado.