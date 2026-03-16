Anetra vuelve a pedir incentivos fiscales para las empresas que fomenten el uso del autobús para ir al trabajo

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MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) ha vuelto este lunes a solicitar al Gobierno la aprobación de incentivos fiscales para fomentar el uso del transporte colectivo en autobús en los desplazamientos al trabajo.

El ente ha insistido en este demanda con motivo de las recientes declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la posibilidad de adelantar la implantación de los planes de transporte al trabajo para paliar los efectos de la crisis energética derivada de la guerra en Irán.

Según ha sostenido Anetra en un comunicado, su propuesta cobra "especial relevancia" ante el actual contexto económico y energético, por lo que ha instado a los ministerios competentes modificar con "carácter prioritario" la normativa relativa a la Seguridad Social y al IRPF para facilitar la aplicación de estos servicios de transporte colectivo sin que ello suponga una penalización para las empresas que decidan ponerlos en marcha.

Desde la asociación consideran que esta medida contribuiría a impulsar la movilidad sostenible, reducir emisiones y mejorar la eficiencia en los desplazamientos diarios al trabajo, al tiempo que se promueve el uso del transporte colectivo frente al vehículo privado.