Boeing entrega 385 aviones comerciales hasta agosto (+50%) y alcanza su segunda mejor cifra mensual de 2025

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Boeing entregó un total de 385 aviones comerciales entre enero y agosto de 2025, lo que supone una cifra un 49,2% superior en comparación al mismo periodo del año anterior, alcanzando en el octavo mes su segunda mejor cifra mensual del año, hasta los 57 envíos, según un comunicado.

En concreto, el número de entregas de agosto por parte del fabricante, que incluye un total de 42 aeronaves de la familia 737, suma 17 más que el mismo mes de 2024.

Sobre los pedidos, la compañía cerró el octavo mes con 26, cuatro más que los 22 encargos del año anterior, además de un total de 725 en el acumulado, lo que se traduce en el triple con respecto a 2024.

Estos números son la última señal de estabilización de Boeing tras uno de los periodos más difíciles de su historia reciente, que incluyó un accidente casi catastrófico a principios de 2024 y una huelga que debilitó su producción en los últimos meses.

En el contexto actual, está compartiendo con los reguladores estadounidenses una serie de medidas sobre el estado de su sistema de producción antes de presentar una solicitud formal para acelerar sus líneas de montaje del 737 a un ritmo de 42 aviones al mes, desde el límite actual de 38.

No obstante, las cifras de entregas de la firma norteamericana siguen por detrás de su rival Airbus, que comunicó la semana pasada la entrega de 434 aviones en el acumulado y 61 envíos en agosto.