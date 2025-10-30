Bruselas establece 2030 como plazo para la conexión ferroviaria entre Madrid y Lisboa

Archivo - Bandera de la UE en el Consejo de la UE. - Sierakowski Frederic/European Co / DPA - Archivo

BRUSELAS 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha acordado este jueves una decisión de ejecución para completar la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Lisboa para 2030, con la idea de que para 2034 el trayecto se haga en tres horas.

La conexión entre la capital española y portuguesa es uno de los buques insignia de los proyectos de infraestructura transfronteriza en la Unión Europea, al mejorará significativamente la conectividad dentro del bloque. Con esta decisión de ejecución Bruselas establece hitos y plazos para completar la conexión en 2030, cuando se espera que el trayecto se haga en cinco horas, con el objetivo de este tiempo se reduzca a tres horas en 2034.

"Recorrer poco más de 600 kilómetros desde Lisboa hasta Madrid en solo tres horas es un ejemplo notable de las conexiones ferroviarias de alta velocidad que aspiramos a lograr en toda Europa", ha afirmado el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, quien ha apostado por que el tren sea una "alternativa realmente atractiva" para desplazarse entre España y Portugal.

La conexión ferroviaria entre Madrid y Lisboa cuenta con apoyo de fondos europeos, mientras que en el tramo luso el Ejecutivo europeo ha dedicado 235 millones de euros de distintos programas, para el tramo español Bruselas ha aportado cerca de 750 millones de euros para la conexión entre Extremadura y Madrid desde hace más de una década.

Este paso se enmarca en los esfuerzos para acelerar la ejecución de proyectos transfronterizos en el marco del reglamento para la red transeuropea de transporte.