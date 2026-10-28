La cifra de fallecidos podría elevarse a medio centenar, según primeras estimaciones en el terreno

Accidente ferroviario en Urda - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de personas fallecidas tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda podría ascender a medio centenar, aunque dicha cifra no es aún oficial y se basa en primeras estimaciones sobre el terreno.

El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha llegado a las 9.40 horas al centro de control H24 de Adif en Atocha, donde recopilará toda la información disponible hasta el momento sobre el accidente de tren, antes de trasladarla a los medios de comunicación.

Los sistemas de señalización implantados en las vías son los que evitan que un tren choque con otro en la misma vía, de forma que avisa al tren que circula por detrás de la presencia de un tren parado delante, activando incluso los frenos automáticos o avisándole en su pantalla.

Además, en el centro de control de Adif en Atocha se vigila la ubicación de todos los trenes. Cuando uno se para, aparece en la pantalla que ese tren está ocupando un tramo en concreto, por lo que no debería de ser ocupado por otro tren que viene por detrás.

Por el momento, Adif ha anunciado que va a situar un punto de atención a los afectados en Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba Julio Anguita, donde estaba previsto que el AVE de Renfe llegase a las 9.44 horas.