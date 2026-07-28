Las comunidades trasladan su interés al Gobierno por impulsar el abono único de transporte

1107518.1.260.149.20260728165718 Conferencia sectorial de Transportes de julio de 2026 - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha reunido este martes en Madrid a los representantes de todas las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Transportes, donde se ha constatado el interés por avanzar en el desarrollo del abono único de transporte.

Este título de transporte entró en vigor a principios de año y permite viajar en autobuses estatales y trenes de Cercanías y Media Distancia de Renfe por 60 euros al mes (30 euros para jóvenes de hasta 26 años).

Sin embargo, para aprovechar todo su potencial, el Gobierno busca que las comunidades se sumen al proyecto para incorporar también autobuses locales y regionales, de forma que los ciudadanos puedan viajar con ese abono único en todos los medios de transporte que usen, excepto en trenes de alta velocidad.

En la reunión, el Ministerio ha anunciado que impulsará los trabajos técnicos y operativos necesarios a partir de septiembre y ha ofrecido un mecanismo formal de colaboración, que se canalizará a través de un protocolo o figura análoga que fije un sistema de trabajo para avanzar en el abono único.

Entre otros temas, también se ha debatido sobre los avances de la Ley de Movilidad Sostenible, la previsión de licitar todas las nuevas rutas nacionales de autobús en un plazo inferior a dos años, las inversiones en carreteras y vías de tren, y el Plan Social para el Clima, cuyas medidas de transporte movilizarán cerca de 4.300 millones de euros entre 2026 y 2032.