Correos sube un 7,9% el precio de los sellos nacionales y un 5,5% el de paquetes para 2026

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Correos subirá un 7,87% el precio de los sellos necesarios para el envío de cartas y tarjetas postales normalizadas y de hasta veinte gramos de peso a destinos nacionales para el próximo año 2026, al mismo tiempo que el paquete azul de menos de un kilo de peso se encarecerá un 5,49%.

Se trata de la propuesta de precios enviada por el operador postal público a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo que ha resuelto que estos precios a particulares "cumplen con los requisitos que establece la ley".

En cualquier caso, estas subidas se encuentran por encima de la actual inflación, que en el último dato disponible de noviembre ascendía al 3% en su tasa interanual, aunque en España los precios de los envíos siguen muy por debajo de la media europea (ya en 2023 era de 1,23 euros ajustado por paridad de poder de compra).

En España, el envío de una carta ordinaria nacional de menos de 20 gramos costará a partir del próximo 1 de enero 0,96 euros, 7 céntimos más que en 2025, año en el que el precio subió un 8,5%. Previamente, en 2024, subió un 4%, en 2023 aumentó otro 4%, un 7% en 2022, un 7,7% en 2021, un 8,3% en 2020, un 9% en 2019, un 10% en 2018, un 11,1% en 2017, un 7,14% en 2016 y un 10,5% en 2015, cuando costaba 0,42 euros.

Por su parte, la carta certificada de menos de 20 gramos costará 5,74 euros, un 8,51% más; la carta ordinaria internacional inferior a 20 gramos, 2 euros, un 8,11% más; y la carta certificada internacional del mismo peso, 7,15 euros, un 5,15% más, en estos dos últimos casos solo si el destino es Europa, incluido Groenlandia (excluido Albania, Armenia, Bosnia, Chipre, Georgia, Malta, Moldavia y Rusia).

En cuanto a los paquetes, por el de menos de un kilo se pagará 17,09 euros, un 5,49% más, y por el de más de 20 kilos 48,11 euros, un 5,5% más. El paquete internacional de menos de 5 kilos costará 50,7 euros, un 7,42% más, si se envía a Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Gibraltar, Grecia, La Bahía de Guernsey, Irlanda, Italia, Isla de Jersey, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, San Marino, Suecia, Suiza, Ucrania y Vaticano.

COSTE PARA EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES

En su análisis de las tarifas propuestas por Correos, la CNMC asegura que va a mejorar la supervisión de la orientación a costes de los precios con descuento que Correos ofrece a grandes clientes (empresas y administraciones).

En este sentido, se incorpora un nuevo estándar de costes, los costes incrementales a largo plazo (LRIC), que tienen en cuenta la evolución de la demanda, estableciendo que, junto a los costes históricos totalmente distribuidos, el operador designado ha de aportar a la CNMC, a efectos de la supervisión regulatoria, los LRIC.