CSIF rechaza el plan de Renfe para jubilar forzosamente a los trabajadores de más de 65 años

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su rechazo al plan de Renfe de acabar forzosamente con la relación contractual de los trabajadores que tengan una edad de 65 años o superior.

El objetivo de esta medida, según la empresa, es la incorporación de mujeres a la organización, lo que el sindicato cree que dejará sin trabajo a un personal "con amplia experiencia en la empresa".

"Tampoco vemos que tenga sentido que haya trabajadores de Renfe que quieren y pueden jubilarse y no se gestione su petición, mientras que quieran echar a los que pretenden quedarse una vez cumplidos los 65 años", señala el sindicato en un comunicado.

El 31 de julio, Renfe notificó a los trabajadores afectados la expiración de su relación contractual con la empresa a partir del 1 de septiembre, justificándolo con el acuerdo firmado el 25 de junio de 2024 con Semaf, UGT Y CCOO, que fue incluido en la firma de la eliminación de las categorías de ingreso.

Al día siguiente, comunicaron al personal que el proceso continuará a lo largo de 2025, dejando sin efecto esas fechas, pero con la intención de proceder a ello en lo que queda de año.

"Desde CSIF estamos analizando con nuestro departamento jurídico los pasos que se puedan realizar en el caso de que se vuelva a activar en septiembre el plan para impedir que aquellas personas que quieran continuar en su vida laboral lo puedan hacer como recoge la ley", concluye.