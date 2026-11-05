Cuerpo se reúne esta tarde con maquinistas, presidente de Renfe y Santano antes de recibir a otros sindicatos

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo --quien gestiona temporalmente los asuntos de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente-- se reunirá en la tarde de este jueves con el sindicato de maquinistas, el presidente de Renfe y el 'número dos' del Ministerio.

En concreto, Cuerpo tiene agendado un encuentro con representantes del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), en el que estará acompañado por el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

El mismo tendrá lugar a las 16.00 horas en la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, según informa la Moncloa.

El vicepresidente hará "una primera toma de contacto" y espera tener una relación "fluida" con los sindicatos. En ese sentido, mantendrá encuentros con más organizaciones sindicales, pero empieza con Semaf por ser este "uno de los actores relevantes en estos momentos", adelantan a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes.

DIMISIONES DE PUENTE Y DEL PRESIDENTE DE ADIF

Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que Cuerpo se encargará de los asuntos del Ministerio de Transportes, después de que Óscar Puente renunciara a la cartera tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha provocado hasta el momento al menos 69 muertes.

El mismo día, el ministro de Economía se reunió con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. Este último le presentó su dimisión por "motivos similares" a los que expuso este martes Óscar Puente.

"Hemos tenido una reunión esta tarde y él me ha presentado la dimisión", ha explicado Cuerpo este miércoles durante una entrevista en 'TVE' recogida por Europa Press, en la que rechazaba que se tratara de un cese y afirmaba que era una decisión "acertada".

Preguntado sobre la posibilidad de que haya más cambios en las próximas semanas, el ministro subrayó la importancia de "seguir dando pasos para restablecer la confianza" en el "sistema de alta velocidad" de la red ferroviaria.

En esa línea, destacó los "pasos importantes" que se han dado esta semana "en materia operativa del centro de control de Adif" por parte del Consejo de Ministros, así como en el "ámbito tecnológico", "de los protocolos" y en "recursos humanos", a los que se suman las decisiones "en materia de financiación" para "asegurar la inversión en mantenimiento".