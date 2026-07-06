easyJet acepta la última oferta de compra de Castlelake por más de 6.000 millones

Archivo - FILED - 08 May 2024, Brandenburg, Schönefeld: An Easyjet aircraft taxis at Berlin Brandenburg Airport BER. Photo: Patrick Pleul/dpa - Patrick Pleul/dpa - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de easyJet ha aceptado de forma preliminar la oferta de adquisición por parte de Castlelake de 6,90 libras por acción, incluyendo una alternativa parcial por títulos no cotizados, lo que supondría una valoración de más de 5.200 millones de libras (6.000 millones de euros).

En concreto, se trata de la quinta propuesta del fondo estadounidense sobre la 'low cost', que supera en un 6% la anterior oferta, mientras que la compañía aérea cerró la sesión bursátil del pasado viernes con 5,58 libras por título en la Bolsa de Londres.

"No hay certeza de que se vaya a realizar una oferta firme, incluso si se cumple o se renuncia a alguna condición previa", ha afirmado la compañía aérea en un comunicado.

Además, ambas partes han acordado ampliar el plazo de para presentar una oferta firme o retirarse hasta el próximo 3 de agosto, a las 17:00 horas, hora local de Londres.

Desde el consejo de easyJet ha valorado que Castlelake apoye el futuro crecimiento y transformación de la aerolínea, así como que respalde su programa de modernización de flota, que "considera fundamental para los objetivos de competitividad, eficiencia y sostenibilidad a largo plazo de la compañía".

Al ser una entidad estadounidense, el fondo comprador no puede obtener el control total de easyJet, ya que opera bajo la normativa británica y europea, que exige que la propiedad mayoritaria y el control estén en manos de ciudadanos de la región, lo que significa que la empresa necesita un socio.

Actualmente, el mayor accionista de la empresa es la familia del fundador, Stelios Haji-Ioannou, con una participación del 15,3%.