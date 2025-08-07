Un Incendio Próximo A Una Subestación Eléctrica De Adif Provoca Retrasos En La Alta Velocidad Madrid-Barcelona- ADIF

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio próximo a una subestación eléctrica propia de Adif, que ha sido extinguido sobre las 21.15 horas, ha obligado a suspender por minutos la circulación por ambas vías entre Brihuega y Medinaceli, lo que ha provocado retrasos en trenes de la línea que conecta Madrid con Barcelona y Pamplona.

Según ha informado Adif en un mensaje en 'X', la circulación ya ha quedado restablecida, afectando a ocho trenes con un retraso medio de treinta minutos.

Desde Renfe también han explicado que los trenes detenidos "irán recuperando progresivamente la marcha hasta destino".

El administrador ferroviario ha señalado que la subestación eléctrica era de Adif y que el fuego podría haber afectado al cableado eléctrico.