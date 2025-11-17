Emirates encarga 65 aviones Boeing 777X más y eleva el pedido total a 270 aeronaves

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Emirates ha encargado un nuevo pedido de 65 aviones Boeing 777-9, lo que supone el tercer encargo de para la familia 777X, elevando la cifra total a 270 unidades, que incluye los modelos 777-9 y 777-8, según un comunicado del fabricante, tras la firma entre ambas partes durante el Salón Aeronáutico de Dubái.

En los resultados financieros correspondientes a los nueve meses, la firma estadounidense comunicó un retraso del calendario del programa 777X, por lo que se prevé que la primera entrega del 777-9 se materialice en 2027.

En cuanto a sus prestaciones, se prevé que el 777-9 reducirá el consumo de combustible y las emisiones en un 20% en comparación con los aviones a los que sustituye. Además, los pasajeros viajarán en una cabina más amplia y espaciosa, con mejores niveles de humedad y mayor iluminación natural.

El presidente y director ejecutivo de Emirates, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, ha destacado que la aerolínea ya es el mayor operador mundial de Boeing 777. "Este es un compromiso a largo plazo con nuestra alianza con Boeing y con la industria aeroespacial estadounidense", ha añadido.

Por su parte, la presidenta y CEO del área de aviones comerciales de Boeing, Stephanie Pope, ha subrayado el apoyo del fabricante a Emirates durante 40 años, acompañándole en su crecimiento: "Esperamos fortalecer nuestra alianza y que Emirates siga volando con aviones Boeing durante las próximas décadas".

Un reciente informe de Boeing proyecta una demanda sostenida en Oriente Próximo de aviones de fuselaje ancho y espera que la región necesite cerca de 3.000 nuevos aviones de este tipo en los próximos 20 años.