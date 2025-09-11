Enaire gestionó 1,65 millones de vuelos hasta agosto, un 5% más sobre el año récord 2024

Archivo - Economía.- Enaire bate el récord y gestiona más de 8.000 vuelos en día, cifra que espera superar también esta temporada - ENAIRE - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Enaire gestionó 1,65 millones de vuelos entre enero y agosto de 2025, lo que supone un 5% más que en el mismo periodo del año récord de 2024, mientras que los sobrevuelos aumentaron un 6,3%, hasta los 379.788, además de que 961.406 fueron internacionales (+6,1%) y 13.541, nacionales (+0,3%).

El aumento del tráfico aéreo en España en los ocho primeros meses superó en 1,3 puntos porcentuales la media europea, que es del 3,7%, según un comunicado de este jueves.

Todos los centros de control de Enaire aumentaron el número de vuelos gestionados en lo que va de año: Sevilla, 379.012 (+6,7%); Canarias, 285.328 (+6,1%); Barcelona, 798.860 (+5,8%); Madrid, 891.590, (+4,9%), y Palma, 267.583 (+2,7%).

En agosto, el gestor de navegación aérea gestionó 242.946 vuelos, lo que se traduce en un incremento del 3,7% interanual. Los vuelos internacionales fueron 146.100 (+4,6%), mientras que los sobrevuelos (54.540) subieron un 4,5% y los nacionales (42.306) bajaron un 0,4%.

Asimismo, el alza del tráfico aéreo en España en agosto en comparación al octavo mes de 2024 es similar a la media europea, que es del 3,9%.

Por último, todos los centros de control de Enaire crecieron en número de vuelos gestionados en agosto: Sevilla registró 53.409 vuelos (+6,0%); Madrid, 122.109 (+4,6%); Canarias, 35.863 (+4,6%); Barcelona, 126.808 (+3,3%) y Palma, 51.889 (+1,7%).