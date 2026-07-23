España y Canadá firman un memorando para crear un corredor marítimo verde entre ambos países

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha mantenido una reunión este jueves con el responsable de la cartera de Transportes del Gobierno de Canadá, Steven MacKinnon. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVIILIDAD SOSTENIBLE

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha mantenido una reunión este jueves con el responsable de la cartera de Transportes del Gobierno de Canadá, Steven MacKinnon, para definir objetivos en materia de descarbonización en el transporte y han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para conectar los puertos de ambos países a través de un corredor marítimo verde por el Atlántico.

Puente ha señalado que España y Canadá comparte el objetivo de crear un corredor marítimo verde que conecte los puertos de la costa oeste del país norteamericano con los países europeos, entre ellos España, con lo que el memorando firmado define el contexto y alcance para la creación de este corredor, aunque todavía quedan por definir su contenido o estructura, que serán los siguientes pasos.

El Ministerio ha señalado que el corredor "favorecerá en esta ruta atlántica el uso de combustibles y sistemas de propulsión descarbonizados que no añadan gases de efecto invernadero al sistema global a lo largo de su ciclo de vida, desde la producción hasta el consumo".

Óscar Puente ha mostrado el compromiso de España con la descarbonización del transporte, lo que supone impulsar políticas públicas integrales que impacten en las infraestructuras, el transporte público, la planificación urbana, la digitalización, las energías limpias y los patrones de movimiento de la ciudadanía.