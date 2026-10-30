España sufre 142% más de accidentes ferroviarios desde 2018 e invierte casi la mitad que la UE-14, según IJM

Grúas trabajando en las labores de desescombro en el accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los accidentes ferroviarios se han incrementado un 142% desde 2018 en España y la inversión dedicada al mantenimiento ferroviario por cada mil kilómetros de vía es casi la mitad que la de la Unión Europea de los 14 (UE-14), según publica este viernes el Instituto Juan de Mariana, que denuncia que el desempeño de los servicios básicos ha empeorado durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, destaca la necesidad de revisar los incentivos de gestión, reforzar la rendición de cuentas y evaluar los resultados que obtienen los ciudadanos a cambio de los recursos que aportan.

En su informe 'Todo funciona peor' --elaborado por su director, Manuel Llamas Fraga, y por su director de Estudios, Diego Sánchez de la Cruz--, el instituto critica "el declive de las infraestructuras, la sanidad, la educación, la Justicia y la seguridad durante el 'sanchismo'".

"Pagamos más impuestos que nunca, pero todo funciona peor", de acuerdo con el estudio, que asegura que "en todos los frentes analizados, el desempeño de los servicios básicos es hoy peor que en 2018".

El 'think tank' considera que este "deterioro" no puede atribuirse a la falta de recursos, ya que han crecido partidas como el gasto sanitario (un 43%) y el educativo (un 40%), sino que "el problema es cómo se gasta" ese dinero: "qué incentivos gobiernan la gestión de los servicios, quién responde por sus resultados y qué margen de elección tienen los ciudadanos que los financian.

CASI LA MITAD DE INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO FERROVIARIO QUE LA UE-14

En concreto, el informe recoge que los accidentes ferroviarios han aumentado un 142%. Los registrados por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios pasan de 40 en 2018 a 97 en 2024, mientras que los descarrilamientos se triplican, de 7 a 22, y el porcentaje de trenes de larga distancia que llega con una hora o más de retraso pasa del 1,1% en 2018 al 8,1% en enero de 2026.

Siguiendo en ese ámbito, apunta que en marzo de 2026 "solo" el 48,6% de los trenes AVE llegó con menos de cinco minutos de retraso, que España dedica a mantenimiento ferroviario 45,5 millones de euros por cada mil kilómetros de vía --frente a los 80,6 millones de la UE-14-- y que el gasto de conservación por viajero de alta velocidad ha caído un 22% desde 2018.

Además, señala las menores compensaciones económicas y la pérdida de viajeros: Renfe ha elevado de 15 a 60 minutos el umbral mínimo de retraso para recibir una devolución y de 30 a 90 minutos el necesario para recuperar el importe íntegro del billete y, entre enero y agosto de 2026, el número de viajeros de alta velocidad cayó un 12,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

El estudio también indica que las carreteras acumulan casi 15.000 millones de euros de déficit de conservación, que unos 34.000 kilómetros necesitan reconstruirse y que los conductores pagan alrededor de 15 euros en impuestos por cada euro destinado a mantener la red.

Por otra parte, los autores observan que, pese al aumento del 43% del gasto sanitario público entre 2018 y 2024, la lista de espera quirúrgica alcanza las 853.509 personas al cierre de 2025 --lo que supone un 27,7% más que en 2018--, que la demora media es de 121 días y que más de uno de cada cinco pacientes lleva más de seis meses esperando.

Asimismo, entre otros factores mencionan que la educación "combina un gasto récord con mínimos históricos en PISA" y que la población inmigrante en situación irregular se multiplica casi por ocho: de acuerdo con sus estimaciones, pasa de 107.000 personas en 2017 a 840.000 en 2025, mientras que en 2024 España ejecutó el 9,7% de las órdenes de retorno dictadas, frente al 20% de media en la Unión Europea.

Finalmente, el Instituto Juan de Mariana expresa su "más profundo pesar" por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo que ha provocado decenas de muertes y traslada sus condolencias y su apoyo y solidaridad a las familias y seres queridos de las víctimas y a las personas afectadas.