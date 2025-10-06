Euroairlines duplica ingresos en el primer semestre, hasta los 11 millones, y espera cerrar el año con récord

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Euroairlines ha cerrado el primer semestre de 2025 con unos ingresos de más de 11 millones de euros, más del doble que en el mismo periodo del año anterior, y espera cerrar el año con un récord histórico.

Asimismo, en este periodo la compañía se ha expandido de forma global, incorporando ocho nuevas aerolíneas a su negocio con diferentes acuerdos y abriéndose a dos nuevos mercados --Austria y Panamá--, además de tener otros 18 en proceso de integración.

También ha reforzado su presencia en Centroamérica y África, según ha recordado la compañía en una nota de prensa, y ha operado vuelos directos entre París y Punta Cana, además de reforzar su posicionamiento en Asia con la integración del canal de distribución Abacus y la firma de acuerdos con agregadores de la región.

De cara a la segunda mitad de 2025, Euroairlines continuará su crecimiento con la incorporación de nuevas aerolíneas a su cartera de clientes, una mayor presencia en buscadores y el inicio de su operativa de carga. Además, lanzará la segunda fase de su operativa chárter, que conectará más destinos europeos con Punta Cana y Cancún.

El Grupo Euroairlines fue fundado en España en el año 2000 como operador de transporte aéreo comercial y ofrece servicios de distribución a otras compañías aéreas.