El Gobierno autoriza licitar la prestación de Adif Acerca para los próximos dos años por 84,3 millones

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros autorizará hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif y por 84,3 millones de euros, la prestación durante los dos próximos años de Adif Acerca, el servicio que facilita a viajeros con discapacidad o movilidad reducida el paso por las estaciones y la subida y bajada de los trenes.

El contrato, que relevará al actualmente vigente a su término, garantiza a Adif seguir contando con personal y medios técnicos especializados para atender este servicio, que busca facilitar la accesibilidad del transporte ferroviario en toda la red.

El último contrato de Adif Acerca se lo adjudicó una UTE formada al 70% por Clece (empresa del grupo ACS) y al 30% por Integra Mantenimiento, Gestión y Servicios Integrados, perteneciente a Clece.

En la actualidad, más de 600 asistentes de movilidad, repartidos por 146 estaciones con servicios de alta velocidad, media y larga distancia, conforman Acerca, servicio que en 2025 encadenó un nuevo récord de asistencias realizadas, con un total de 849.306, cifra un 7% superior a la de 2024.

El contrato también permitirá a Adif Acerca seguir reforzando el servicio para responder al aumento de tráfico y de viajeros, después de que en 2025 ya incorporase 270 nuevas plataformas elevadoras para facilitar el acceso a los trenes de los viajeros en sillas de ruedas.

Adif Acerca se ofrece gratuitamente a viajeros con discapacidad (motriz, sensorial y cognitiva) y movilidad reducida (personas mayores, mujeres embarazadas o personas que porten carritos de bebé), de todas las empresas ferroviarias, para facilitar su paso por estaciones, la subida y bajada del tren y el acomodo en el asiento.

Estos viajeros pueden solicitar asistencia mediante los canales de venta de las empresas ferroviarias y presencialmente en 70 estaciones de Adif, donde puede realizarse hasta treinta minutos antes de la salida del tren y en las 76 estaciones restantes, al menos doce horas antes.