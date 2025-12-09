El Gobierno eleva los compromisos de gasto para la cofinanciación de las ayudas al transporte colectivo

Archivo - Viajeros en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha autorizado este martes la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para la cofinanciación de las ayudas directas al transporte colectivo de viajeros, lo que, en suma, los cuales ascenderán a un total de 377 millones de euros, 22 millones de euros más que lo proyectado inicialmente.

Según se desprende de las referencias del Consejo de Ministros, de las estimaciones de la pérdida de ingresos presentadas por los beneficiarios de las ayudas, se prevé que el importe de anticipo previsto para este ejercicio es inferior al considerado inicialmente, mientras que el gasto total de las ayudas, concretamente la anualidad de 2026, es superior a los compromisos autorizados.

Así, para la actuación 17.41.441M.450 se destinarán en 2025 139 millones de euros y 108 millones de euros para sumar 247 millones de euros, 12 millones de euros más.

De su lado, para el proyecto 17.41.441M.466 se ampliará la dotación total en 10 millones de euros, con 63 millones consignados para el anticipo en 2025 y otros 67 millones en 2026. La suma ascendiende a 130 millones de euros.

Por ello y para poder ajustar las anualidades del gasto aprobado de la convocatoria antes de conceder las ayudas, la Dirección General de Estrategias de Movilidad ha incoado un expediente de solicitud de autorización para adquirir compromisos de gasto de 108 millones de euros en 2026 para 17.41.441M.450 y de 67 millones de euros para 17.41.441M.466.