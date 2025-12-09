El Gobierno prorroga los plazos de proyectos ferroviarios por valor de más de 1.200 millones de euros

Archivo - Las vías del tren cerca de la estación de Pedro Abad, en la provincia de Córdoba. - GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto para que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible pueda prorrogar en 2026 sendos convenios con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y con Adif-Alta Velocidad para la sostenibilidad económica de las infraestructuras que integran ambas redes convencionales y de alta velocidad entre 2021-2025.

Transportes y Adif suscribieron el 26 de julio de 2021 un convenio que, de conformidad con lo establecido en una de sus cláusulas, permite la prórroga durante un año de las partidas destinadas a financiar actuaciones asociadas al MRR-UE en Adif durante 2026 equivalentes a 219,8 millones de euros.

Por otro lado, un acuerdo similar con Adif-Alta Velocidad ampliará en un año también la ejecución de tres iniciativas por un valor combinado de 1.012 millones de euros.

El Ejecutivo ha recordado que ambos acuerdos se desarrollan en cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).