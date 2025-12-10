IATA cifra en 1.000 millones los fondos de aerolíneas pendientes de repatriación y bloqueados por gobiernos

Archivo - Imagen de recurso de viajeros en un aeropuerto. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) ha cifrado en 1.200 millones de dólares (1.030 millones de euros) los fondos pendientes de repatriación por las aerolíneas y que se encontraban bloqueados por los diferentes gobiernos a finales de octubre.

Esta cifra mejora en 100 millones de dólares (85,8 millones de euros) la calculada a finales de abril de este año, que ascendía a un total de 1.300 millones de dólares (1.116 millones de euros), según un comunicado.

Desde la entidad internacional se pidió a los gobiernos que levantaran todas las restricciones a la repatriación de divisas y permitieran a las aerolíneas acceder a sus ingresos en dólares estadounidenses procedentes de la venta de billetes, la venta de carga y otras actividades, tal y como se garantiza en los acuerdos bilaterales de servicios aéreos y las obligaciones de los tratados.

Las restricciones incluyen procedimientos "onerosos" o "incoherentes" para obtener la autorización de repatriación, retrasos en la obtención de la autorización, escasez o falta de divisas u otras limitaciones impuestas por los gobiernos o los bancos centrales.

"Con márgenes bajos y costes significativos denominados en dólares, las aerolíneas dependen de que los gobiernos cumplan ese compromiso", ha lamentado el director general, Willie Walsh.

En concreto, diez países de África, Oriente Medio y el sur de Asia concentran el 89% del total de fondos bloqueados, que ascienden a 1.080 millones de dólares (927 millone de euros).

Estos son Argelia, con 307 millones de dólares (263,6 millones de euros); los países de África Central (Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón), con 179 millones de dólares (153,7 millones de euros); Líbano, con 138 millones de dólares (118 millones de euros); Mozambique, con 91 millones de dólares (78 millones de euros); Angola, con 81 millones de dólares (69 millones de euros); Eritrea, con 78 millones de dólares (67 millones de euros); Zimbaue, con 67 millones de dólares (57 millones de euros); Etiopía, con 54 millones de dólares (46 millones de euros); Pakistán, con 54 millones de dólares (46 millones de euros); y Bangladesh, con 32 millones de dólares (27 millones de euros).

Para IATA, la inestabilidad política y económica es un factor "clave" en las restricciones cambiarias en África y Oriente Medio, lo que resulta en el bloqueo de grandes cantidades de fondos. "Reconocemos que la asignación de divisas es una decisión política difícil, pero los beneficios a largo plazo para la economía y el empleo superan el alivio financiero a corto plazo", ha añadido Walsh.