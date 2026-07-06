Indra se adjudica un contrato de Adif de 32 millones para mantener los equipos de tráfico de la alta velocidad

El nuevo CEO de Indra, Josep Maria Recasens (2d), y el presidente ejecutivo de Indra, Ángel Simón Grimaldos (2i), la vicepresidenta de Indra Virginia Arce (d), y el empresario Pablo Jiménez de Parga (i). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Indra se ha adjudicado un contrato de Adif por un importe de 32,7 millones de euros para los próximos cuatro años destinado al mantenimiento de los sistemas y equipos ('hardware' y 'software') de última tecnología de sus Centros de Regulación de la Circulación (CRC) encargados de gestionar el tráfico de trenes de alta velocidad en remoto y tiempo real.

Este convenio, que tiene un valor de 27,1 millones de euros sin impuestos, recibió como única oferta de licitación la de la empresa española de tecnología y defensa, ya que es la única que puede ejecutar el contrato "por razones técnicas".

"El contrato solo puede ser ejecutado por un operador económico particular debido a la ausencia de competencia por razones técnicas", ha explicado el administrador de infraestructuras ferroviarias.

INCLUYE LA RENOVACIÓN DE SISTEMAS Y DOTACIONES

Así, desde Adif han señalado que este nuevo contrato relevará a su término al actualmente vigente con el objetivo de garantizar la continuidad de equipos y medios técnicos especializados para abordar la magnitud y complejidad técnica de estos trabajos, así como la operatividad y fiabilidad de sistemas e instalaciones estratégicas para la operativa ferroviaria.

En concreto, las actuaciones programadas comprenden desde el mantenimiento preventivo y programado hasta la renovación de sistemas y dotaciones, incluyendo además el mantenimiento correctivo y de atención ante eventuales incidencias en las instalaciones de los centros de Madrid (Atocha, Delicias y Villaverde), Antequera (Málaga), Albacete (Castilla-La Mancha) y Zaragoza (Aragón).

Desde Adif han recordado, además, que la compañía gestiona actualmente la circulación de trenes desde 19 Centros de Regulación de Circulación que están operativos las 24 horas del día los 365 días del año, entre cuyas herramientas de "alta tecnología" figuran el Control de Tráfico Centralizado (CTC) y la plataforma integradora de gestión del tráfico ferroviario Da Vinci.

En este sentido, según han explicado desde la entidad, el Control de Tráfico Centralizado actúa como el cerebro de estas instalaciones ferroviarias al controlar a distancia los enclavamientos que gestionan en tiempo real y en remoto la señalización y los desvíos de la red ferroviaria, estableciendo itinerarios seguros para las circulaciones.

Por su parte, el 'software' Da Vinci, desarrollado por Adif, aglutina en un solo puesto de gestión de tráfico la información procedente de diferentes sistemas de gestión ferroviaria, como el CTC, el telemando de energía y de comunicaciones o el sistema de información al viajero.

Este procedimiento administrativo, han señalado desde la entidad, se suma a los contratos que la empresa mantiene continuamente vigentes para atender la conservación de todas las instalaciones, infraestructura, vías, telecomunicaciones y electrificación, tanto de las líneas de ancho métrico y convencional como de las correspondientes a la alta velocidad.

Finalmente, Adif ha subrayado que esta inversión e intervención en los sistemas tecnológicos de control contribuye al ODS número nueve, que fomenta infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, al siete (sostenibilidad) y al ocho (crecimiento económico y generación de empleo).