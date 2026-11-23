Archivo - Vuelos cancelados en los paneles del aeropuerto internacional de Bruselas-Zaventem. - Jasper Jacobs/Belga/dpa - Archivo

BRUSELAS 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nueva huelga general convoca por los principales sindicatos en Bélgica (CSC, FGTB y Synova) para protestar contra las políticas de austeridad comprometidas por el Gobierno federal ha obligado este lunes al cierre del espacio aéreo en el país entre las 07:00 horas y las 22:00 horas por el paro secundado por los controladores aéreos.

Así lo ha indicado la compañía responsable de la gestión del tráfico aéreo belga, Skeyes, que ha informado del cierre del espacio a partir de las 07:00 horas; lo que ha permitido al aeropuerto internacional de Bruselas operar apenas una veintena de vuelos entre las 06:00 horas y el inicio del paro, con 11 vuelos de salida y 14 de llegada. El aeropuerto de Charleroi (50 kilómetros al sur de Bruselas), a su vez, también ha cancelado las operaciones programadas.

Además del paro generalizado, los sindicatos han llamado a todos los actores de la sociedad y sector público a sumarse a una manifestación este mismo lunes en Bruselas, con el objetivo de superar la asistencia de entre 30.000 y 50.000 personas que acudieron a la protesta anterior del pasado 9 de octubre para protestar por las medidas de austeridad previstas por el Gobierno de coalición liderado por el nacionalista flamenco Bart de Wever, que negocia aún recortes para imponer 10.000 millones de euros en recortes en tres años.

En este contexto, y para facilitar la asistencia a la manifestación, se han confirmado paros en diversos sectores como el transporte público, la enseñanza o la sanidad; además de las acciones que afectan al tráfico aéreo.