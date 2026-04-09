La Organización Marítima Internacional rechaza peajes en Ormuz: "Sentaría un precedente peligroso"

Archivo - Mapa de localización del estrecho de Ormuz y los países que lo rodean en el golfo Pérsico. El estrecho de Ormuz, uno de los pasos comerciales más importantes del mundo y uno de los principales puntos calientes en el conflicto en Oriente Próximo. - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, ha expresado el rechazo del organismo de Naciones Unidas responsable de la seguridad y la protección del transporte marítimo a cualquier mecanismo que implique la imposición de peajes al tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, ya que "sentaría un precedente peligroso".

"No existe ningún acuerdo internacional que permita la introducción de peajes en esta vía", ha advertido Domínguez durante una entrevista con BloombergTV, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que está abordando esta cuestión directamente con los representantes de Irán en relación con detalles sobre la implementación de un mecanismo distinto.

Asimismo, ha indicado que los esfuerzos están enfocados a reanudar el uso del mecanismo establecido desde 1968 por la OMI junto con Irán y Omán para el tránsito de buques a través del estrecho de Ormuz. "No aceptaremos ningún mecanismo similar que no esté aprobado por la Organización Marítima Internacional", ha resumido al recordar que Ormuz es una vía marítima internacional.

En este sentido, ha señalado las diferencias entre el estrecho de Ormuz y lo que ocurre en el Canal de Suez y el Canal de Panamá, donde se trata de aguas territoriales de los países, mientras que el derecho internacional establece que el estrecho de Ormuz es una vía marítima internacional.

"No contemplamos un escenario B, que implique la introducción de peajes que no han sido acordados internacionalmente. Esto sentaría un precedente peligroso", ha subrayado.

De este modo, Domínguez ha hecho un llamamiento a la defensa de la libertad de navegación y el derecho internacional, tal como han requerido todos los países miembros de la OMI, por lo que ha instado a volver a la forma en que se operaba el tránsito de buques antes del conflicto.