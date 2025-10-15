Óscar Puente estrena un nuevo acceso directo a alta velocidad en Chamartín (Madrid) desde Cercanías y Metro

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha visitado esta noche el nuevo paso inferior que acaba de abrir Adif en la estación madrileña de Chamartín-Clara Campoamor, y que conecta la alta velocidad con el vestíbulo central de Cercanías y el Metro.

"A partir de la mañana de hoy, 15 de octubre, los viajeros de alta velocidad que lleguen a Madrid podrán usar en su totalidad el paso inferior y salir por ambos laterales de la estación de forma directa y accesible", ha celebrado el ministro durante su visita a las instalaciones.

El paso se ha construido bajo las 12 vías de alta velocidad, prolongando hacia el oeste el actual pasillo operativo desde noviembre del pasado año entre las vías 20 y 25, y conectándolo así con el vestíbulo subterráneo de Cercanías.

Este nuevo acceso se ha articulado a través de una pieza de conexión de 170 metros cuadrados, en la que finaliza el paso inferior en su extremo oeste y a la que se ha dotado de ascensor, escaleras fijas y mecánicas.

El nuevo paso inferior de alta velocidad cuenta con una superficie de 2.300 metros cuadrados, 177 metros de largo y 9 de ancho, y cruza bajo todas las vías de alta velocidad de la estación. Está concebido para facilitar una rápida y cómoda salida de los viajeros, para lo que dispone de conexión con todos los andenes de alta velocidad por medio de ascensores y escaleras mecánicas y fijas, además de pantallas indicadoras.

Los viajeros de alta velocidad podrán así bajar directamente desde su andén al paso inferior y salir de forma sencilla y accesible por cualquiera de los dos laterales de Chamartín, añadiéndose a la salida ya existente por el este de la estación que da a la calle Hiedra y a la bolsa de taxis.