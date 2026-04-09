La patronal Direbús insta a Renfe a lanzar una nueva licitación que facilite la participación de las pymes

Archivo - Pasajeros de la línea de alta velocidad Madrid-Málaga llegando a la capital malagueña en autobús desde Antequera - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación empresarial Direbús, que agrupa a pymes del transporte de viajeros por carretera en España, ha propuesto a Renfe la convocatoria de un nuevo concurso dividido en lotes, con el objetivo de facilitar la participación de las pequeñas empresas en su licitación para crear una empresa de autobuses que preste sus planes alternativos de transporte.

En un comunicado, Direbús ha valorado positivamente la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) de suspender cautelarmente la licitación, tras los recursos presentados por parte del sector.

La organización considera que esa decisión administrativa supone un paso clave para evitar un perjuicio grave al conjunto del sector, ya que su paralización bloquea la posible adjudicación, mientras se resuelve el fondo del recurso.

Direbús considera que los pliegos de la licitación estaban diseñados de tal forma que solo un número muy reducido de grandes operadores podía concurrir al concurso, al requerir un número mínimo de autobuses en flota de 500 unidades, o de 300 si se presenta en UTE.

"La mayoría de empresas asociadas con nosotros operan con entre 20 y 60 vehículos, y muy pocas superan los 80 en una misma sociedad. Por tanto, una licitación que exige 300 vehículos mínimo favorece a un grupo muy reducido de grandes empresas que ya vienen siendo beneficiadas por el trato preferente de las distintas administraciones. Y no es de recibo que un operador estatal se comporte de esta manera", explica su presidente, Alfonso Taborda.

No obstante, Renfe no cerró la puerta al completo a pequeñas empresas, puesto que estas se pueden asociar con otra grande, siempre que al menos una empresa de la UTE tenga más de 300 autobuses, de forma que Renfe tenga siempre disponibilidad de vehículos ante los cortes de las vías provocados por emergencias.