MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea española Plus Ultra ha dejado de permitir nuevas reservas en su web para la ruta a Caracas, su último destino regular tras la suspensión de los vuelos a Lima y Buenos Aires.

El sistema de la compañía permite iniciar la búsqueda, pero no muestra fechas ni tarifas disponibles hacia Caracas.

Una revisión directa de las páginas públicas de Plus Ultra realizada por Europa Press muestra mensajes contradictorios. Así los apartados Madrid-Caracas y Caracas-Madrid siguen permitiendo elegir fecha de salida y llegada y ofreciendo el botón 'Buscar' pero al seleccionarlo el sistema muestra que no hay vuelos disponibles para las próximas semanas.

No obstante, en la parte superior de la página el aviso sobre Venezuela, fechado el 17 de noviembre, revela que la ruta continúa "sin ningún cambio operativo o comercial".

La compañía ha enmarcado estas actuaciones dentro del plan de reestructuración financiera puesto en marcha para "fortalecer la compañía, asegurar su viabilidad a futuro y garantizar su sostenibilidad en el largo plazo".

Según han explicado, el objetivo pasa por la "generación de eficiencias" que permitan a la aerolínea sortear las dificultades de la industria y hacer frente al fuerte incremento de los costes operativos y del combustible.

Los horarios publicados en la web de la aerolínea todavía muestran también frecuencias a Lima y Buenos Aires, pese a que la compañía anunció la suspensión de ambas rutas desde el 17 de noviembre, con cancelaciones hasta el 15 de diciembre.

La aerolínea ha justificado los recortes operativos en estos destinos por el "complejo entorno que atraviesa actualmente el transporte aéreo", marcado por el fuerte encarecimiento de los costes operativos y, en particular, del combustible.

Plus Ultra ha precisado que los viajeros afectados recibirán una notificación por correo electrónico y que las solicitudes se atenderán conforme a la normativa vigente, dando prioridad a los vuelos más próximos. Asimismo, la compañía ha detallado que las reservas efectuadas mediante agencias de viajes deberán tramitarse a través de estas, mientras que las compras realizadas en canales directos se gestionarán a través de su portal web de reclamaciones.

Esta restricción comercial coincide con la advertencia trasladada por el consolidador aéreo CDV a las agencias de viajes sobre la falta de fondos disponibles en la aerolínea para hacer frente a los reembolsos, lo que ha llevado a los profesionales del sector a desaconsejar la emisión de nuevos pasajes con la compañía.

La interrupción de la venta no equivale, de momento, a un cese de operaciones. Así, el vuelo PU712, procedente de Caracas, aterrizó en Tenerife Norte ayer domingo, antes de que despegara hacia Venezuela el PU711. Sin embargo, no hay confirmación empresarial de una suspensión definitiva de los vuelos a Caracas ni de qué ocurrirá con las reservas existentes.

La compañía no ha confirmado oficialmente la suspensión definitiva de la ruta a Caracas ni ha aclarado qué ocurrirá con las reservas ya emitidas.

EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO.

Plus Ultra se encuentra en negociaciones con sus acreedores y prepara un expediente de regulación de empleo (ERE) cuyo alcance todavía se desconoce. El ERE afectaría al centro de trabajo de Madrid, incluyendo los Servicios Centrales y la base operativa del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en los que cuenta con 679 empleados, de los cuales 668 se encuentran en activo y 11 en situación de excedencia.

La aerolínea ha encargado al despacho de abogados Summa Iuris el asesoramiento en la elaboración de su plan de reestructuración, motivado por dificultades financieras agravadas por el elevado coste del combustible y la falta de liquidez, mientras los sindicatos se encuentran a la espera de la primera reunión por el ERE tras conformar la mesa del banco social.