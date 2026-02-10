El PP busca forzar una votación del Congreso para exigir la dimisión de Puente por la desconfianza en la red ferroviaria

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha anunciado que su formación quiere forzar una votación en el Pleno del Congreso de esta semana para volver a reprobar al ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, y pedir su dimisión por haber "deteriorado" la confianza de la ciudadanía en el sistema ferroviario español.

La Cámara Baja debatirá este martes una proposición no de ley del partido de Alberto Núñez Feijóo que plantea impulsar una auditoría externa independiente de las vibraciones e incidencias en las vías de alta velocidad del país tras el accidente de Adamuz (Córdoba) en enero, donde fallecieron 46 personas.

Muñoz ha explicado que el PP registró la propuesta la misma semana en la que se produjo el accidente mortal y entonces la formación todavía no se había decidido pedir la dimisión de Puente por lo ocurrido. La iniciativa también pide que se identifiquen todas las limitaciones temporales de velocidad existentes debido a incidencias en las infraestructuras.

La portavoz ha anunciado este martes que el PP presentará una autoenmienda a esta iniciativa para añadir un punto pidiendo la reprobación y el cese del ministro de Transportes "por haber ignorado las alertas, por haber ignorado a las Cortes y haber deteriorado con sus mentiras la percepción que tienen los españoles y la confianza que tienen en nuestro sistema ferroviario".

El ministro Puente ya ha sido reprobado varias ocasiones tanto en el Congreso como en el Senado. La última fue hace seis días en la Cámara Alta, donde Puente fue reprobado con los votos a favor de PP, Vox y ERC y la abstención de Junts, Coalición Canaria y BNG.