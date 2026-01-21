Puente afirma que el muro en Gelida cayó "al paso del tren" de la R4 y que Carreteras afrontará la reparación

1044643.1.260.149.20260121201827 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (c), junto al director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera (d), y al director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez (i) - Gustavo Valiente - Europa Press

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que el muro con el que chocó el tren de la R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona) cayó "al paso del tren" y ha anunciado que la Red de Carreteras del Estado afrontará la reparación inmediata del mismo.

"La sensación que tenemos es que el muro en parte cae delante de la cabina del maquinista y en parte sobre ella. Es decir, realmente el muro cae al paso del tren, por tanto, el margen de maniobra que tenía el maquinista era nulo", ha explicado en una rueda de prensa para dar detalles sobre el accidente del pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

También ha señalado que dentro de la "terrible mala suerte" de que el muro cayese justo cuando pasaba un tren, si éste hubiese estado circulando a la velocidad que permite la vía en circunstancias normales las consecuencias hubiesen sido peores.

"Si hubiéramos ido a la velocidad que permite la vía en circunstancias normales, de 140 km/h en ese tramo, las consecuencias aún hubieran sido todavía más trágicas. Así que dentro de la terrible mala suerte en la que llevamos metidos estos días, pues ayer, al menos algo, tuvimos una mínima fortuna", ha indicado Puente.

Respecto a la reparación del muro y de las posibles afectaciones a la AP-7, el Gobierno asumirá la "reparación inmediata de la infraestructura" y posteriormente se verá y discutirá de quién es la titularidad de cada una de las partes.