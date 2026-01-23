Puente valora un defecto de fábrica del carril como hipótesis en Adamuz y ordena revisar todos los lotes

1045294.1.260.149.20260123190315 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (c), acompañado del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero (i), y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña (d) - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha valorado como hipótesis de las causas del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) un posible defecto de fábrica del carril de las vías, por lo que ya ha ordenado la revisión de todos los lotes fabricados e instalados en las vías.

No obstante, el ministro, junto con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha defendido que el fabricante de esos carriles, ArcelorMittal, es una empresa "puntera" que fabrica prácticamente el 100% de las vías del país y que, además, lo hace en España.

En cualquier caso, Marco de la Peña ha asegurado que si se derivase alguna responsabilidad, los servicios jurídicos de Adif determinarían las acciones a tomar, aunque ha precisado que "se están adelantando cosas" y que, por el momento, solo son hipótesis.

Esta hipótesis surge a raíz del informe preliminar publicado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (Adif), en el que se sostiene que el carril ya estaba fracturado cuando pasó el Iryo que descarriló.

"El ministro ya me ha dado indicaciones para localizar todos los lotes de ese mismo carril y tener una auscultación especial de todos y cada uno de los elementos que se encuentren, porque tenemos la trazabilidad de los datos", ha añadido el presidente de Adif.

Respecto a la soldadura del carril, ha detallado que es la empresa Redalsa la que lo realiza, que tiene un 51% de su capital en manos de Adif. Sobre esta compañía, Marco de la Peña ha dicho que es "un referente en el mundo del tratamiento de las soldaduras y de la generación de barra larga de carril".

Asimismo, las soldaduras fueron revisadas dos veces, en un primer momento todas y cada una de las usadas en esas vías, y en una segunda instancia a través de una revisión que seleccionó una muestra aleatoria del 30% de las soldaduras.

CONFIANZA EN LAS EMPRESAS

En cuanto al resto de empresas que tienen relación con el tramo de Adamuz, el ministro ha apuntado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se adjudicó dos contratos para la renovación de este tramo: Ferrovial, OHLA, FCC y Azvi.

"¿Hay confianza en estas empresas? Pues es la flor y nata de la obra pública española. Es decir, si no confiamos en la flor y nata de la obra pública española, pues no sé muy bien en quién se va a confiar. Así que sí, hay confianza en estas empresas, en España y fuera de España", ha dicho al respecto.

NO SE DETECTARON PROBLEMAS

Por otra parte, Puente ha defendido que, tras la renovación que se realizó en esta línea, el tramo de Adamuz registró más revisiones de lo habitual, recibió todos los certificados de calidad, los maquinistas no reportaron ningún problema asociado a la infraestructura y los sistemas de prevención que detectan anomalías no superaron en ningún momento el nivel de alarma.

El ministro ha aportado los certificados, las fechas en las que se hicieron todas las revisiones, las capturas de los sistemas de prevención con las señales que mandaban los trenes y los cuatro avisos que dieron los maquinistas en los últimos cuatro meses en esa línea, ninguno de ellos relacionado con las vías.