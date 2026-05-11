Qatar Airways volará a Venezuela y Colombia a partir del 22 julio. - QATAR AIRWAYS

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Qatar Airways comenzará a operar a Caracas (Venezuela) y Bogotá (Colombia) a partir del próximo 22 de julio, siendo la primera aerolínea del Golfo en volar a la capital venezolana, además de ser la primera también en conectar desde Oriente a las dos ciudades, según un comunicado.

En concreto, la compañía qatarí operará dos vuelos semanales a Caracas y Bogotá con salidas todos los miércoles y domingos.

El itinerario se ha diseñado para facilitar conexiones "fluidas" a través del Aeropuerto Internacional Hamad hacia mercados como Australia, China, Japón, Líbano, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos.

Por tanto, las reservas se pueden realizar en la página web de Qatar Airways, así como a través de la aplicación móvil de la aerolínea.

Con la incorporación de Caracas y Bogotá, la firma qatarí vuela ya a 16 destinos de América, cuando comenzó a operar en Sudamérica desde 2010, con su vuelo inaugural a São Paulo (Brasil).