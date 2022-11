Raquel Sánchez apela a la responsabilidad de los transportistas y espera que el paro no se produzca

OVIEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha apelado este miércoles a la responsabilidad de los transportistas que secundan el paro previsto para el próximo 14 de noviembre y espera que el mismo no llegue a producirse.

La ministra ha hecho estas declaraciones durante su visita a la Variante de Pajares, donde ha asegurado que ahora el escenario es "absolutamente diferente" para los transportistas, gracias a las medidas puestas en marcha por su Ejecutivo.

Entendiendo el derecho a la movilización, no considera que se den las causas que justifiquen un paro que "va a perjudicar al sector", pero también al conjunto de la sociedad española. A este respecto, ha asegurado que "la inmensa mayoría" de los transportistas españoles no secundan el paro porque entienden que "no se dan las condiciones" para el mismo.

Respecto a las críticas por los incumplimientos de las medidas acordadas hace unos meses, ha defendido el servicio de inspección, asegurando que se realizan "miles" de inspecciones en coordinación con las comunidades autónomas, y que se ha puesto un buzón de denuncias anónimas. El problema muchas veces, ha explicado, es que falta identificación de los infractores. De todas formas, ha defendido que la normativa lleva tres meses aplicándose y por tanto se necesita un "margen más amplio" para que despliegue "todos sus efectos".

El Gobierno, ha dicho, está trabajando para que el paro no se produzca, aunque ha señalado que si llega a producirse, también está trabajando en la protección de aquellos transportistas que sí quieran trabajar para que la cadena de suministros no se vea afectada.

Sobre una posible reunión con la asociación Plataforma Nacional para abordar la suspensión del paro, la ministra no ha ofrecido una fecha, pero ha asegurado que van a hablar, "y eso es lo importante".