Raquel Sánchez defiende que 1 de cada 3 euros del corredor mediterráneo se ha destinado a Cataluña

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que uno de cada tres euros invertidos en el corredor mediterráneo se ha destinado a Cataluña y que ya hay varias actuaciones finalizadas y en servicio en esa región.

Así lo ha expresado la ministra en el Congreso de los Diputados y ante las críticas de la CUP, partido político que ha señalado que en el corredor atlántico se invertirá ocho veces más que en el mediterráneo y que esas inversiones pasarán por Madrid.

Sánchez le ha respondido que desde la llegada al Gobierno del PSOE, en 2018, se ha incrementado la longitud del corredor mediterráneo en 254 kilómetros, de los que 51 transcurren por Cataluña, al mismo tiempo que se han invertido 2.000 millones de euros, de los que 676 millones pertenecen a esa misma región.

"No sé a usted qué es lo que le molesta o dónde ve el problema, si es que invirtamos en el corredor mediterráneo o es que se está invirtiendo también en otras zonas de España y en otras comunidades autónomas. Si lo que le molesta es lo segundo, que se invierta en otros territorios, pues mire, hágaselo mirar, porque desde luego que la prosperidad de unos no puede ir en detrimento de otros. Si piensan lo contrario, tienen un problema y además tienen una falta de coherencia con su ideario político porque ustedes proclaman la relación fraternal entre los pueblos y la solidaridad, pero no sabemos si acaso no lo piensan respecto a otros españoles", ha dicho la ministra.

Posteriormente, ha negado que se priorice un corredor frente a otro, ya que tanto el atlántico como el mediterráneo tienen asignados en los presupuestos de 2023 una cantidad similar en torno a los 1.700 millones de euros.

Por su parte, el diputado de la CUP Albert Botran ha criticado la falta de compromiso del Gobierno, asegurando que en 2011 el ministro socialista José Blanco dijo que el corredor estaría terminado en 2020 y en 2018 José Luis Ábalos fijó esta fecha en 2021.

"Desde que el PSOE está en el Gobierno en 2018, ciertamente se han licitado 4.000 millones, de los cuales se han ejecutado 2.000, pero sin estar terminado este corredor. Hace 15 días ustedes anunciaron que para el corredor Atlántico, cuyo tramo principal está terminado, invertirían ocho veces más, 16.000 millones de euros", ha señalado Boltran.

"No tenemos nada contra las economías que necesitan de este corredor atlántico, pero sí que estamos en contra del centralismo madrileño que absorbe recursos y población y que incluso quiere satelizar la población, porque las inversiones pensadas para el corredor atlántico pasan por Madrid", ha añadido el diputado de la CUP.