Renfe advierte de demoras por la huelga de maquinistas y recomienda usar otras alternativas de transporte

Un tren en la Estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, a 29 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) lleva a cabo hoy una jornada de huelga de 24 horas en todas las empresas del - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha advertido este martes de que el servicio ferroviario se verá "muy afectado" por la huelga convocada por el sindicato de maquinistas (Semaf) para este martes, 10 de noviembre.

"Se prevén demoras y disponibilidad muy limitada para realizar reubicaciones", ha subrayado Renfe en sus redes sociales.

La empresa ferroviaria, que ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para todos los trenes, recomienda a los viajeros que utilicen otras alternativas de transporte.

De momento, en Cataluña, el servicio de trenes de Rodalies ha avisado a primera hora de este martes de que no se están cumpliendo los servicios mínimos programados.

En la Comunidad de Madrid, las líneas C-3, C-4 y C-5 de Cercanías no están circulando con motivo de la huelga convocada por el Semaf.

También se han visto afectadas las líneas C-1, C-2, C-7, C-8 y C-10 en las que, "excepcionalmente, circula algún tren puntual", tal y como han explicado desde Renfe en un mensaje publicado en la red social 'X'.

Desde Cercanías Madrid también han expresado que estas afectaciones al servicio se deben "al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos".

Ante esta situación, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha informado de que mantendrá activados todos los recursos disponibles para atender las posibles incidencias que puedan producirse en el conjunto de la red de transporte público como consecuencia de una mayor concentración de viajeros en determinados servicios y puntos de la red.

El dispositivo se desarrollará de manera coordinada con los operadores gestionados por el Consorcio, Metro de Madrid, EMT y autobuses interurbanos, con el objetivo de responder a posibles incrementos puntuales de demanda y evitar, en la medida de lo posible, problemas derivados de la acumulación de usuarios en determinadas líneas, estaciones o intercambiadores, ha explicado el Gobierno regional.

Asimismo, el CRTM, a través del Centro de Gestión del Transporte Público (CITRAM), realizará un seguimiento permanente de la evolución del servicio de Cercanías y de su posible impacto sobre el resto de los modos de transporte, coordinando los recursos disponibles y adaptando el dispositivo a las necesidades que puedan surgir a lo largo de la jornada.

En cualquier caso, se recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación, valorar medios de transporte alternativos a Cercanías y consultar la información actualizada de los distintos servicios antes de iniciar el viaje.

SERVICIOS MÍNIMOS FIJADOS POR TRANSPORTES

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido unos servicios mínimos del 75% de las circulaciones habituales durante las horas punta y del 50% durante el resto de la jornada.

En concreto, los servicios mínimos del 75% se aplicarán entre las 6 y las 9 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas. Fuera de estas franjas, tendrán que circular la mitad de los trenes habituales.